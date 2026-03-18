Tokat’ta bahçesi olmayan evinin duvarında soğan yetiştirdi

Tokat'ın Oğulbey Mahallesi Name Sokak’ta yaşayan 62 yaşındaki Selahattin Demirkan, bahçe imkânı olmadığı için yıllar önce plastik su bidonlarını saksıya çevirerek evinin dış cephesine astı.

Yaklaşık 10 yıldır uyguladığı yöntemle bidonlara toprak doldurarak soğan yetiştiren Demirkan, hem kendi ihtiyacını karşılıyor hem de komşularına ücretsiz dağıtıyor.

KOMŞULAR VE ÇOCUKLAR İÇİN ÖNLEM

Demirkan, zaman zaman mahalledeki çocukların soğanları koparması üzerine duvarlara uyarı yazıları astığını söyledi: "Bazen çocuklar yolup kaçıyor. Biz de yazı yazarak önlem almaya çalışıyoruz. Belki yazıyı okuyup korkarlar diye."

GECE NÖBETİ VE TİTİZ BAKIM

Ayağından rahatsız olduğunu belirten Demirkan, “Gece saatlerinde bile gözetliyorum, pencereden bakıyorum. Bahçem olmadığı için bidonlara toprak koyup soğan ektim ve evimin duvarına astım” ifadelerini kullandı.

Bu sıra dışı yöntem, mahalle sakinleri tarafından ilgi ve takdirle karşılanıyor.