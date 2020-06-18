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- Tokat'ta dolu yağışı, tarım arazilerini mahvetti
Tokat'ta dolu yağışı, tarım arazilerini mahvetti
Zile ilçesinde etkili olan dolu sonrası ekili tarım arazileri zarar gördü.
- DHA
- 18.06.2020 - 01:14
Tokat'ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 30 dakika süren dolu hayatı olumsuz etkiledi.
7 KÖYDE TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ
Özellikle Yeşilce, Salur, Alıçözü, Yalınyazı, Kızılca, Çiftlik ve Karşıyaka köylerinde etkili olan dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi.
Buğday, ayçiçeği, domates ve soğan ekili arazilerde büyük hasar oluştu.
Yetkililerin 7 köyde hasar tespit çalışması yapacağı bildirildi.
Tokat'ta dolu yağışı, tarım arazilerini mahvetti