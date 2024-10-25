DHA
Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Dönekse mevkiinde, sulama sezonunun sona ermesiyle kanaldaki su seviyesinin düşmesi sonucu balık ölümleri yaşandı. İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti.
3 BİN YAVRU BALIK KURTARILDI
Müdürlükte görevli veteriner hekimler, hızla müdahale ederek yaklaşık 3 bin balık yavrusunu kurtardı. Ekipler, kurtardıkları yavru balıkları doğal ortamlarına kavuşturmak amacıyla Kelkit Nehri’ne bıraktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış