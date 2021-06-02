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    Tokat'ta yolları su basınca araç, yayalara geçit oldu

    Tokat'ta yayaların yolda oluşan su birikintisinden geçmesi için bulunan çözüm görenleri şaşırttı.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 21:45
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    Tokat'ta yolları su basınca araç, yayalara geçit oldu

    Tokat’ın Erbaa ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. Yolda oluşan su birikintilerinden araçlar yolda güçlükle ilerleyebildi.

    VATANDAŞLARA GEÇİT OLDU

    Doktor Sermet Durmuşoğlu Caddesi’nde yayalar yağış sonucu oluşan su birikintileri nedeni ile karşıya geçmekte zorlandı. Ayakkabılarını suya girerek ıslatmak istemeyenler için çözüm gecikmedi.

    Tokat'ta aracın yayalara geçit vazifesi yaptığı anlar VİDEO

    Su birikintisinin üzerine park edilen hafif ticari aracın arka kapıları açıldı. Kaldırımdan diğer yöne vatandaşlar araç içerisinden geçti. Suya batarak ıslanmaktan kurtulan vatandaşların o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Tokat ta yolları su basınca araç, yayalara geçit oldu #1


    Tokat ta yolları su basınca araç, yayalara geçit oldu #2

    Tokat ta yolları su basınca araç, yayalara geçit oldu #3

    Tokat ta yolları su basınca araç, yayalara geçit oldu #4

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