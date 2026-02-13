Zamlı okul servis ücretleri 2026: 0-1 km arası mesafe servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da toplu taşıma fiyatlarına zam geldi.

Yeni dönemde çocuklarını servisle okula gönderen binlerce veli, bütçelerini doğrudan etkileyecek zam oranlarını yakından takip etmeye başladı.

İBB Meclisi’nde yapılan son toplantıda, okul servislerine yönelik yüzde 20’lik fiyat artışı oy çokluğuyla kabul edilidi.

Geçtiğimiz Eylül ayında güncellenen tarifeyle 0-1 kilometre arası mesafe için 3 bin 376 liraya yükselmişti. Şubat 2026 itibarıyla yeniden düzenlendi.

Yakın ve uzak mesafe kriterlerine göre belirlenen yeni fiyatlar, UKOME’nin aldığı karar doğrultusunda yürürlüğe girdi.

Peki Şubat 2026 servis ücretleri ne kadar oldu?

ŞUBAT 2026 ZAMLI SERVİS ÜCRETLERİ

Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyat tarifesiyle birlikte, servis kullanan ailelerin ödeyeceği tutar yeniden belirlendi.

Alınan karar doğrultusunda, 0 ile 1 kilometre arasındaki okul servisi ücretleri 4 bin 51 liraya yükseltilirken, personel servislerinde uygulanacak en düşük ücret ise 2 bin 284 lira 54 kuruş olarak açıklandı.