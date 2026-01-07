TOKİ Batman kura çekimi CANLI İZLE: Kura çekimi kaçta yapılacak, nereden izlenir?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura heyecanı Batman’da yaşanacak.

Türkiye genelinde etap etap sürdürülen kura çekimlerinde bu kez gözler Batman’a çevrildi.

Kura sonuçları çekilişin ardından TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden ilan edilirken, süreç canlı yayınla da takip edilebilecek.

Kura çekimine saatler kala “Canlı yayın nereden izlenir” sorusuna yanıt aranıyor.

TOKİ BATMAN KURA ÇEKİMİ KAÇTA?

Kent genelinde inşa edilecek binlerce konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 7 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Batman TOKİ kura çekimi, Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu’nda saat 13.00’te başlayacak.

Noter huzurunda yapılacak çekilişle birlikte konut alma hakkı kazanan asil ve yedek adaylar netleşecek.

TOKİ BATMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

HANGİ BÖLGELERDE KONUT İNŞA EDİLECEK?

Projeye göre Batman genelinde toplam 3 bin 810 konut hayata geçirilecek. Konutların ilçe bazlı dağılımı ise şöyle olacak:

Batman Merkez’de 2 bin 300, Kozluk’ta 1.000, Hasankeyf’te 200, Gercüş’te 110, Beşiri ve Sason ilçelerinde ise 100’er konut inşa edilecek.

KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahipliği sonuçları TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısıüzerinden erişime açılacak.

Başvuru yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak asil ya da yedek listede yer alıp almadıklarını sorgulayabilecek.