TOKİ Becayiş Hakkı 2026: Becayiş (Konut değiştirme) nedir ve nasıl yapılır

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura sürecinin son aşamaya gelindi.

Hak sahipleri arasında “becayiş hakkı” yeniden gündeme taşındı.

Kura sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala, farklı şehir ya da proje kapsamında konut değiştirmek isteyen vatandaşlar becayişin ne anlama geldiğini ve nasıl yapılacağını araştırıyor.

Özellikle hak sahipliği kesinleşen kişiler arasında karşılıklı anlaşma ile konut değişimine imkan tanıyan bu uygulama, TOKİ sürecinde önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Peki becayiş hakkı nedir, kimler yararlanabilir ve başvuru süreci nasıl işler? İşte TOKİ kapsamında merak edilen tüm detaylar...

BECAYİŞ HAKKI NEDİR

Becayiş hakkı, aynı statüye sahip iki hak sahibinin karşılıklı anlaşarak konutlarını ya da haklarını değiştirmesi anlamına gelir.

TOKİ projelerinde bu uygulama, kura sonucunda belirlenen konutunu farklı bir konutla değiştirmek isteyen kişiler için yapılır.

TOKİ'DE BECAYİŞ NASIL YAPILIR

Becayiş için öncelikle sizinle aynı projede yer alan ve değişim yapmaya gönüllü bir hak sahibi bulmanız gerekir. Bu kişileri sosyal medya grupları (Facebook, Instagram, WhatsApp) üzerinden bulabilirsiniz.

Genellikle değişim yapılacak konutların aynı il sınırları ve aynı proje içerisinde olması şartı aranır. Örneğin, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir konut ile Avrupa Yakası'ndaki bir konut arasında becayiş yapılamayabilir.

Karşılıklı anlaştığınız kişiyle birlikte, projenin işlemlerini yürüten yetkili banka şubesine (Ziraat Bankası veya Halkbank) giderek başvurunuzu yapmalısınız.

Becayiş imkanı, banka nezdinde sözleşme imzalama sürecinde sunulmaktadır. Hak sahipleri bu aşamada karşılıklı dilekçe vererek konutlarını değiştirebilirler.

500 BİN KONUT PROJESİNDE BECAYİŞ HAKKI 2026

2026 yılında TOKİ’nin 500 bin konut projesinde becayiş hakkı, kura sürecinin tamamlanmasının ardından gündemde.

Hak sahipliği kesinleştikten sonra, belirli kurallar çerçevesinde konut değişimi mümkün olabilmektedir.

Ancak her projede ve her durumda becayiş hakkı otomatik olarak tanınmayabilir.

Vatandaşların TOKİ'den yapılacak resmi açıklamaları ve başvuru şartlarını yakından takip etmesi gerekiyor.