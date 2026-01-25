TOKİ Giresun kurası ne zaman, saat kaçta? 25 Ocak 2026 Giresun CANLI YAYIN ve isim listesi... TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında 25 Ocak Pazar günü gözler Giresun'da. Hak sahipliği belirleme kurası için vatandaşlar TOKİ çekilişini takip ediyor. İşte, Giresun TOKİ kura çekimi canlı yayın ve isim listesi bilgileri...