TOKİ Giresun kurası ne zaman, saat kaçta? 25 Ocak 2026 Giresun CANLI YAYIN ve isim listesi...

- TOKİ Giresun kurası, 25 Ocak 2026'da saat 11:00’de Giresun Çotanak Konferans Salonu’nda yapılacak.
- Çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı izlenebilecek.
- Bin 676 konut hak sahibi, kura ile belirlenecek.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri il il devam ederken, Giresun için beklenen tarih geldi.
Bin 676 konutun inşa edileceği kentte başvuru yapan vatandaşlar kura takvimine odaklandı.
TOKİ Giresun kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, canlı yayın ve kura sonucu sorgulama detayları gündemde.
Noter huzurunda gerçekleşecek olan çekiliş, canlı yayın ile takip edilecek.
Peki; TOKİ Giresun kurası ne zaman, saat kaçta? İşte bilgiler...
TOKİ 25 OCAK 2026 GİRESUN KURASI
Giresun için kura çekilişi bugün saat 11:00’de Giresun Çotanak Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla anlık olarak izlenebilecek.
Canlı yayın linki, kura saatine kısa süre kala TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden erişime açılacak.
İLÇE DAĞILIMI
- Merkez: 450
- Çanakçı: 150
- Şebinkarahisar: 120
- Bulancak: 100
- Espiye: 100
- Görele: 100
- Güce: 100
- Tirebolu: 100
- Yağlıdere: 100
- Piraziz: 100
- Keşap: 80
- Bulancak Kovanlık: 63
- Çamoluk: 63
- Doğankent: 50