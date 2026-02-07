TOKİ Yalova kura çekimi CANLI İZLE: Yalova 500 bin konut kura sonuçları e-Devlet sorgulama:

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TOKİ tarafından hayata geçirilen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için kura heyecanı sürüyor.

Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen proje, birçok şehirde olduğu gibi Yalova’da da yoğun ilgi görüyor.

Merkez ve ilçelerde yapılacak toplam 1805 konut için başvuru yapan binlerce kişi, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişine odaklandı.

Peki, TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak, nereden izlenir? TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ YALOVA KURA ÇEKİMİ KAÇTA?

Yalova’da TOKİ tarafından inşa edilecek sosyal konutlar için hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişi, 7 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek organizasyon, noter gözetiminde saat 11.00’de başlayacak.

TOKİ, kura sürecini resmi YouTube hesabı aracılığıyla eş zamanlı olarak yayınlanacak.

TOKİ YALOVA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Asil ve yedek listelerin açıklanmasıyla birlikte, başvuru yapan adaylar sonuçlarını resmi kanallar üzerinden kolayca öğrenebilecek.

Hak sahipliği durumunu kontrol etmek isteyen vatandaşlar, TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yapabilecek.

Sisteme T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, kendilerine ait sonuç bilgilerine hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilecek.