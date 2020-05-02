Toplu cenaze namazı kılınan köyde vaka sayısı artıyor

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Nevşehir'de 11 gün önce karantina altına alınan Taşkınpaşa köyünde toplu cenaze namazı kılınması sonrası koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 45'ten 60'a yükseldi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ., geçen mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyarete gitti.

Ardından evlerine dönen çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

CENAZE NAMAZINA KATILANLARIN ÇOĞU VİRÜSÜ KAPTI

Bunun üzerine köy, geçen 21 Nisan'da karantina altına alındı. Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Rıza Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı, sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

HASTANEDE TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Geçen sürede koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısının 45'ten 60'a yükseldiği belirtildi. Koronavirüse yakalananların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.