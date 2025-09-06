Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!

Toplu taşıma kullanan İstanbullular müjde! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü için hazırlıklarını tamamladı.

Bu kapsamda öğrenci ve velilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu ulaşım araçları o saatler arasında ücretsiz hizmet verecek.

Okul ulaşımını toplu taşıma ile gerçekleştiren öğrenciler ve ilk okul gününde çocuklarını yalnız bırakmayan veliler belirli saatler aralığında ücretsiz ulaşımın tadını çıkartacak.

Aynı zamanda yalnızca toplu taşıma araçları değil İSPARK otoparkları da okulların ilk gününde ücretsiz hizmet verecek.

O SAATLER ARASINDA ÜCRETSİZ OLACAK

İBB, öğrencilerin ve velilerin daha rahat ulaşım sağlayabilmesi amacıyla, toplu taşıma araçları ile İSPARK otoparkları 06.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

Belediye yetkilileri, alınan bu kararın özellikle sabah saatlerinde oluşabilecek yoğunluğun azaltılmasına katkı sağlamayı hedeflediğini belirtiyor.

Böylece hem toplu taşıma araçlarıyla seyahat edenler hem de araçlarını kısa süreli park etmek isteyen sürücüler, okulların ilk gününde herhangi bir ücret ödemeden bu imkândan yararlanabilecek.