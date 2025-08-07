Toplu taşıma kullananlara müjde! İki yakayı birleştirecek yeni metro geliyor: İşte, güzergahı…

İzmir’de toplu taşıma sisteminde yaşanan yoğunluğu azaltacak yeni bir projenin duyurusu yapıldı.

Ulaşım altyapısını güçlendirerek hem trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen yeni metro hattı ile iki yaka birleşiyor.

Şu anda yapımı devam eden metro hattının İzmirlilere ulaşım konusunda rahat bir nefes aldırmaya hazırlanıyor.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtilirken, metronun tamamlanmasının ardından hattın genişletilerek daha fazla noktaya da ulaşım sağlayacağı belirtildi.

GÜZERGAH UZATILACAK

Yapımı devam eden metro hattı ile ilgili yapılan planlamalara göre, hat Gaziemir’deki Fuar İzmir’e kadar uzatılacak.

Bu projeler, İzmir'in ulaşım altyapısını güçlendirerek hem trafik yoğunluğunu azaltmayı hem de çevreci ve modern çözümler sunmayı hedefliyor.