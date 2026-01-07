Toplu taşımaya zam geldi: İşte yeni fiyatlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kırşehir Belediyesi tarafından şehir içi toplu ulaşım ücretlerine yönelik yeni düzenleme hayata geçirildi.

Kırşehir Belediye Meclisi’nin 20 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantısının ikinci oturumunda alınan karar doğrultusunda, kent genelinde hizmet veren şehir içi otobüs hatlarında uygulanan ücret tarifesi 2026 yılı için güncellendi.

Artan maliyetler, akaryakıt giderleri ve işletme masrafları gerekçe gösterilerek yapılan düzenleme ile birlikte tam, öğrenci ve indirimli biniş ücretlerinde artışa gidildi.

Yeni tarife, Kırşehir genelindeki tüm şehir içi otobüs hatlarında uygulanmaya başlandı.

ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2026

Tam biniş ücreti: 2025 yılında 19 TL olan ücret, 25 TL oldu.

Öğrenci biniş ücreti: 13 TL’den 18 TL’ye yükseltildi.

Kırşehir’de ikamet eden öğrenciler için indirimli biniş: 8 TL olan ücret, 13 TL olarak güncellendi.