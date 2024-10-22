Torbacı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı

İHA

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 826 gram esrar, 378 gram bonzai, 74 gram metamfetamin, 443 adet uyuşturucu hap, 307 adet sentetik ecza hapı, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 83 bin 105 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.