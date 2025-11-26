Toyota fiyatlarını dibe çekti: Tam 392.000 TL indirim fırsatı…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de sıfır araç piyasasında uygun fiyatlı ve dayanıklı modeller arayan tüketiciler, markaların yıl sonuna doğru açıkladığı kampanyaları yakından takip ediyor.

Fiat’tan Renault’ya, Skoda’dan Toyota’ya kadar birçok otomotiv markasının sunduğu indirimler incelenirken, fiyat-performans odaklı seçenekler öne çıkıyor.

Bu markalar arasında dikkatleri üzerine çeken ise Toyota’nın 2025 Kasım kampanyaları oldu.

Yapılan incelemelerde, Corolla Sedan ailesinin tüm versiyonlarında fiyatların aşağı çekildiği görüldü.

Üstelik Corolla’nın belirli bir donanım seviyesinde tam 392.000 TL’ye varan indirim uygulanıyor.

COROLLA SEDAN’DA 392 BİN TL’YE VARAN İNDİRİM

Toyota’nın paylaştığı verilere göre, Corolla Sedan ailesinin tüm versiyonlarında farklı oranlarda indirim uygulanıyor.

Serideki en düşük indirim 239.500 TL ile 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonunda bulunurken, en yüksek indirim ise 392.000 TL ile 1.5 Passion X-Pack Multidrive S modelinde yer alıyor.

İşte 25 Kasım 2025 güncel Corolla Sedan fiyatları:

1.5 Vision Plus Multidrive S

Normal Fiyat: 1.989.500 TL

Kampanyalı Fiyat: 1.750.000 TL

İndirim: 239.500 TL

1.5 Dream Multidrive S

Normal Fiyat: 2.082.000 TL

Kampanyalı Fiyat: 1.780.000 TL

İndirim: 302.000 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S

Normal Fiyat: 2.222.500 TL

Kampanyalı Fiyat: 1.856.500 TL

İndirim: 366.000 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S

Normal Fiyat: 2.325.000 TL

Kampanyalı Fiyat: 1.958.500 TL

İndirim: 366.500 TL

1.5 Passion X-Pack Multidrive S

Normal Fiyat: 2.518.000 TL

Kampanyalı Fiyat: 2.126.000 TL

İndirim: 392.000 TL