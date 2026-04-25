Trabzon’da heyelan alarmı: Ev hasar gördü, bir ev boşaltıldı

Trabzon’da iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışlar sonrası bazı ilçelerde heyelanlar meydana geldi. Toprak ve kaya parçalarının sürüklenmesi sonucu bir evde hasar oluşurken, bir ev de güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

YAĞIŞLAR HEYELANA NEDEN OLDU

Kentte Maçka, Akçaabat, Yomra ve Ortahisar ilçelerinde farklı noktalarda toprak kaymaları yaşandı. Yağışların ardından yamaçlardan kopan toprak ve kaya parçaları yerleşim alanlarını etkiledi.

EVİN DUVARI YIKILDI

Ortahisar ilçesi Dolaylı Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, Hakkı Boz’a ait iki katlı evin bulunduğu alana ulaştı. Evde arka duvarın yıkılmasıyla birlikte içeriye toprak dolduğu bildirildi.

BİR EV BOŞALTILDI

Yomra ilçesi Oymalıtepe Mahallesi’nde ise Davut Ertaş’a ait evin alt kısmında toprak kayması meydana geldi. Risk değerlendirmesi yapan ekipler, olası tehlikelere karşı evi tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edilirken hasar tespit ve temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Heyelan bölgelerinde incelemeler devam ediyor.