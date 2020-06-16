Trabzon'da kamyonuna abart egzoz takan sürücü

Polis ekipleri abart egzoz takan sürücülere göz açtırmazken, uygulamada durdurulan bir kamyonette tespit edilen abart egzoz 'yok artık' dedirtti.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çıkardıkları gürültüyle herkesi rahatsız eden abart egzozlu araçlar ve şahıslar üzerindeki uygulamalarını sürdürüyor.

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine abart egzoz kullanan sürücüleri takibe alan polis, yüksek seste müzik dinleyenleri de affetmiyor.

350 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE BİNLERCE LİRA CEZA

Son aylarda yapılan uygulamalar kapsamında yaklaşık 350 araç sürücüsüne bin 516 TL’den başlayan para cezaları kesilirken, bazı araçlar ise trafikten men edildi.

Trabzon'da abart egzozlu kamyon İZLE

EMNİYETİ BİLE ŞOKE ETTİ

Şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda özellikle abart egzoz kullanan sürücülere göz açtırmayan polis ekipleri, durdurdukları bir kamyona abart egzoz takıldığını fark etti. Çevreyi rahatsız eden abart egzoz sürücüsüne ceza kesilirken, Trabzon Emniyet Müdürlüğü o görüntüleri “Sende mi brütüs” notuyla paylaştı.