Trabzon'da yarım asırlık kadastro davasında karar çıktı

AA & Ensonhaber

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı’nın yıllardır süregelen kadastro ihtilaflarını çözmeyi amaçlayan çalışmaları kapsamında önemli bir hukuki süreç tamamlandı. Bu çerçevede, Trabzon’un Araklı ilçesinde 8 Ocak 1976’da açılan ve yaklaşık yarım asırdır devam eden kadastro davası, 13 Şubat 2025 itibarıyla karara bağlandı.

442 TARAFLI DAVADA KARAR VERİLDİ

Başlangıçta Araklı Tapulama Mahkemesi’nde görülen dava, 2013 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun kararıyla Trabzon Kadastro Mahkemesi’ne devredildi. 442 tarafın yer aldığı ve 9 farklı parsel üzerindeki mülkiyet ihtilaflarını kapsayan dosyada nihai hüküm verildi.

Başsavcılığın yaptığı açıklamada, bu uzun soluklu davanın çözümünün, bölgedeki kadastro sorunlarının giderilmesi adına önemli bir adım olduğu vurgulandı: