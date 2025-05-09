Trabzon'da yayla yolunda karla mücadele ediliyor

AA

Yaz sıcakları bastırmasına rağmen yurdun farklı köşelerinde kara kış şartları kendisini göstermeye devam ediyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası yolunda iş makineleriyle karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı yaylada yol açma çalışması yürüttü.

Ekipler, iş makineleriyle Şekersu Yaylası'ndan Bayburt'a ulaşımı sağlayan Kırklar Dağı mevkisindeki yaklaşık 3 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

YÜKSEK RAKIMLI YAYLALAR KARA TESLİM

Yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmalarına devam edileceği bildirildi.