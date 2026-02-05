Trafikte sakın denemeyin: 140 bin TL ceza kesilecek...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Magandalığa geçit yok...

Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kritik maddeleri Meclis’ten geçerek yasalaştı.

Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen düzenleme, özellikle "trafik magandalığı" olarak adlandırılan tehlikeli sürüş hareketlerine karşı en yüksek sınırdan cezai işlem uygulanmasının önünü açtı.

DRİFT CEZASI 2026

Kamuoyunda "drift" olarak bilinen el freni çekerek aracın yönünü değiştirme eylemine yönelik ceza 140 bin liraya çıkarıldı.

Motosiklet ve bisikletlerle tek tekerlek üzerinde gitmek veya ayağa kalkmak gibi akrobatik hareketler yapanlara ise 46 bin lira ceza kesilecek.

Bu sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak ve araçları trafikten menedilecek; 5 yıl içinde kuralı ikinci kez ihlal edenlerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek.