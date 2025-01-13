Trakya bölgesi kar yağışına teslim oldu

AA

Ülkede soğuk hava etkisini giderek artırıyor.

Meteorolojik tahminlere göre bu soğuk hava dalgası, önümüzdeki günlerde de devam edecek

Hava sıcaklıklarının aniden düşüşüyle birlikte yurdun dört bir yanı yağışlara teslim oldu.

Fakat Trakya bölgesinde farklı bir manzara görüldü.

TRAKYA BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerimde dün akşam itibarıyla kar yağışı başladı.

Edirne'de kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ederken, kent merkezinde ise kar etkisini yitirdi.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu kırsal alanlarda yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte yüksek kesimlerde kar yağışının, hafta ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ'DE KAR KALINLIĞI 10 CM'Yİ BULDU

Kırklareli'de ise dün başlayan kar yağışı, kuzeyde zaman zaman tipi şeklinde etkili oluyor.

Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkiinde kar kalınlığı 10 santimetreye yükseldi.

Kar yağışı, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda da devam ediyor. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının çarşamba gününe dek süreceği tahmin ediliyor.

TEKİRDAĞ'DA YAĞIŞ SÜRÜYOR

Tekirdağ'da yüksek yerlerde zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.