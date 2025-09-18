TRT 1 CANLI İZLE: Frankfurt-Galatasaray maçı uydu ayarı ve TRT 1 frekans bilgileri

Sarı-kırmızılı taraftarların uzun süredir beklediği gün geldi!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında bu akşam Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımına konuk oluyor.
Heyecan dolu mücadele TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.
Taraftarlar, maçı kaçırmamak için TRT 1 frekans ve uydu ayarlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar:
TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ:
Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD FREKANS BİLGİLERİ:
Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ