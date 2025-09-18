Abone ol: Google News

TRT 1 CANLI İZLE: Frankfurt-Galatasaray maçı uydu ayarı ve TRT 1 frekans bilgileri

Galatasaray, grup maçlarının ilk haftasında Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, dev maçı kaçırmamak için TRT 1 frekans ve uydu ayarlarını araştırmaya başladı. İşte adım adım uydu ayarı ve frekans bilgileri:

Yayınlama Tarihi: 18.09.2025 17:55
Sarı-kırmızılı taraftarların uzun süredir beklediği gün geldi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında bu akşam Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımına konuk oluyor.

Heyecan dolu mücadele TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

Taraftarlar, maçı kaçırmamak için TRT 1 frekans ve uydu ayarlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar:

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ:

Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 SD FREKANS BİLGİLERİ:

Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.096

Polarizasyon: H

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

