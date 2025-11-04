TRT yayın akışı belli oldu: Şampiyonlar Ligi’nde hangi maç hangi kanalda?

- TRT, 5 Kasım tarihli yayın akışını açıkladı.
- Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları TRT ekranlarında olacak.
- Maçlar farklı tabilispor kanallarında yayınlanacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Avrupa futbolunun kalbi bu hafta yeniden TRT ekranlarında atacak!
Şampiyonlar Ligi 4. hafta heyecanı başlarken, TRT 4 Kasım tarihli yayın akışını duyurdu.
Futbolseverlerin merakla beklediği “Hangi maç hangi kanalda?” sorusu da yanıt buldu.
İşte 4 Kasım Şampiyonlar Ligi maçlarının yayın bilgileri:
4 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
20.45 Napoli - E. Frankfurt / tabilispor 1
20.45 Slavia Prag - Arsenal / tabilispor 2
23.00 Atletico Madrid - U. Saint-Gilloise / tabilispor 3
23.00 Bodo/Glimt - Monaco / tabilispor 5
23.00 Juventus - Sporting / tabilispor 2
23.00 Liverpool - Real Madrid / tabilispor 1
23.00 Olympiakos - PSV / tabilispor 6
23.00 PSG - Bayern Münih / tabilispor 1
23.00 Tottenham - Kopenhag / tabilispor 4