TRT yayın akışı belli oldu: Şampiyonlar Ligi’nde hangi maç hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmaları nefesleri kesecek. TRT, 5 Kasım tarihli yayın akışını resmi olarak duyurdu. Peki, hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi maçları yayın bilgileri…

Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 11:26
  • TRT, 5 Kasım tarihli yayın akışını açıkladı.
  • Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları TRT ekranlarında olacak.
  • Maçlar farklı tabilispor kanallarında yayınlanacak.

Avrupa futbolunun kalbi bu hafta yeniden TRT ekranlarında atacak!

Şampiyonlar Ligi 4. hafta heyecanı başlarken, TRT 4 Kasım tarihli yayın akışını duyurdu.

Futbolseverlerin merakla beklediği “Hangi maç hangi kanalda?” sorusu da yanıt buldu.

İşte 4 Kasım Şampiyonlar Ligi maçlarının yayın bilgileri:

4 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

20.45 Napoli - E. Frankfurt / tabilispor 1

20.45 Slavia Prag - Arsenal / tabilispor 2

23.00 Atletico Madrid - U. Saint-Gilloise / tabilispor 3

23.00 Bodo/Glimt - Monaco / tabilispor 5

23.00 Juventus - Sporting / tabilispor 2

23.00 Liverpool - Real Madrid / tabilispor 1

23.00 Olympiakos - PSV / tabilispor 6

23.00 PSG - Bayern Münih / tabilispor 1

23.00 Tottenham - Kopenhag / tabilispor 4

