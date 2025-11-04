TRT yayın akışı belli oldu: Şampiyonlar Ligi’nde hangi maç hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmaları nefesleri kesecek. TRT, 5 Kasım tarihli yayın akışını resmi olarak duyurdu. Peki, hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi maçları yayın bilgileri…