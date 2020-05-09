TSK mevzilerine sızmaya çalışan teröristler alüminyum folyo sardı

Resulayn'da sızma girişiminde bulunan teröristler, Türk askeri tarafından yakalandı.

Türkiye, hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütlerine ve teröristlere yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

Barış ve güvenliği yeniden tesis etmek için Suriye'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'ne ait mevzilere teröristler tarafından zaman zaman sızma girişimleri yapılıyor.

Son olarak bölgede TSK mevzilerine sızmaya çalışan iki YPG/PKK'lı terörist yakalandı.

ALÜMİNYUM FOLYOYA SARILAN TERÖRİSTLER

Teröristlerin, termal kameraya yakalanmamak için üzerlerine alüminyum folyo sardığı görüldü.

Ancak, Resulayn'da Türk askerinin dikkati, teröristlerin kanlı planını bozdu.