TÜİK paylaştı: Türkiye’nin en zengin illeri listelendi! Zirve şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sosyoekonomik Seviye çalışmasına dair verileri yayımladı. 2023 yılına ait verilerle ortaya çıkan sonuçlara göre Türkiye’nin en zengin şehirleri listelendi. İşte, Türkiye’nin en zengin şehirleri…

Yayınlama Tarihi: 19.08.2025 12:02
Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yapısını gözler önüne seren önemli bir çalışma kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2023 yılı Sosyoekonomik Seviye Çalışması, şehirlerin ve ilçelerin yaşam standartlarını karşılaştırmalı bir şekilde ortaya koydu.

Araştırma, gelir düzeyinden eğitime, istihdamdan yaşam kalitesine kadar pek çok kriteri kapsayarak toplumun sosyoekonomik haritasını çıkardı.

Yapılan araştırma sonucunda Türkiye’nin en zengin illeri listelendi. İşte, Türkiye’nin en zengin illeri…

EN ZENGİN 5 İL…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2023 yılı Sosyoekonomik Seviye Çalışması'na göre, il düzeyinde en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu iller şu şekilde sıralandı:

1-İstanbul

2- Ankara

3- İzmir

4- Bursa

5- Antalya

