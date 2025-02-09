TÜİK'ten dikkat çeken veri: 5 köyde tek kişi yaşıyor

AA & Ensonhaber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 itibarıyla ülke nüfusu bir önceki yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944'e ulaştı.

Şehirleşme oranında da dikkate değer bir artış yaşandı. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus 80 milyon 7 bin 258'e yükselirken, kırsal bölgelerde yaşayanların oranı yüzde 7’den yüzde 6,6’ya geriledi. 2023’e kıyasla belde ve köylerde ikamet edenlerin sayısı yaklaşık yüzde 5,3 azalarak 5 milyon 657 bin 686 olarak kaydedildi.

NÜFUSUN EN SEYREK OLDUĞU KÖYLER

Ülkede yalnızca 10 veya daha az kişinin yaşadığı köy sayısı 57 olarak belirlendi. Öte yandan, 1000’in üzerinde nüfusa sahip köy sayısı 480’e ulaştı.

Bazı köyler ise adeta terk edilmiş durumda. TÜİK verileri, beş köyde yalnızca birer kişinin yaşadığını ortaya koydu. Bu köyler:

Şırnak (Güçlükonak - Ağaçyurdu)

Siirt (Kurtalan - Çattepe)

Iğdır (Aralık - Tarlabaşı)

Bitlis (Merkez - Kayalıbağ)

Bingöl (Kiğı - Çomakköy)

Ayrıca, Bingöl’ün Adaklı ilçesindeki Maltepe köyü yalnızca iki, Kütahya’nın Emet ilçesindeki Kalfalar köyü ise üç kişilik nüfusuyla dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK ÖYLERİ

Buna karşın, bazı köyler kentleri aratmayan nüfus yoğunluğuna sahip. Türkiye’nin en kalabalık köyü, 7 bin 2 kişilik nüfusuyla Adıyaman’ın merkez ilçesindeki Taşpınar köyü oldu.

Diğer yoğun nüfuslu köyler ise şöyle sıralandı:

Adıyaman (Merkez - İpekli): 6 bin 144 kişi

Osmaniye (Merkez - Dereobası): 5 bin 881 kişi

Uşak (Merkez - Mende): 5 bin 766 kişi

Karabük (Safranbolu - Bostanbükü): 5 bin 722 kişi

Bu veriler, Türkiye’de şehirleşme eğiliminin giderek güçlendiğini, kırsal bölgelerdeki nüfusun ise azalmaya devam ettiğini gözler önüne seriyor.