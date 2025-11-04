Tüm telefon sahiplerini ilgilendiriyor: 1 Ocak’tan itibaren bu ücret alınacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de tüm telefon ve internet kullanıcılarını ilgilendiren Özel İletişim Vergisi (ÖİV), 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren artırılacak.

Bu yıl 570 TL olarak uygulanan vergi, operatör fark etmeksizin tüm yeni hat sahiplerinden tahsil edilmekteydi; yeni yılda bu tutar 715 TL’ye yükselecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı (YDO), 2026’da uygulanacak birçok vergi, harç ve ceza ücretine zam getirdi. ÖİV de bu oran doğrultusunda artırılacak.

HEM YENİ HAT SAHİPLERİ HEM MEVCUT KULLANICILAR ETKİLENECEK

715 TL’lik vergi, faturalı veya faturasız fark etmeksizin tüm yeni hat sahiplerinden tahsil edilecek.

Operatörler ise bu bedeli 12 ay boyunca eşit taksitlerle faturalara yansıtacak.

Mevcut mobil hat ve ev interneti aboneleri de, 2021 yılında belirlenen %10’luk ÖİV oranı kapsamında uygulanan kesintilerden dolayı zamdan doğrudan etkilenecek.