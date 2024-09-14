Tüm yurtta Mevlid Kandili idrak edildi Mevlid Kandili vesilesiyle tüm yurtta camilerde özel programlar yapıldı. Camilere akın eden vatandaşlar, namaz kılarak dualar etti.

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Haber Merkezi

Mevlid Kandili, tüm yurtta manevi bir atmosferle karşılandı.

Hz. Muhammed’in (S.A.V.) doğumunu anmak için camilerde düzenlenen özel programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’nin dört bir yanında yapılan dualar ve okunan mevlitlerle bu mübarek gece, derin bir manevi huzurla idrak edildi.

İslam alemi için büyük öneme sahip olan Mevlid Kandili, birlik ve beraberlik mesajlarıyla bir kez daha gönülleri buluşturdu.

İSTANBUL

İstanbul'da, Çamlıca Camii'nde mevlit programı düzenlendi.

Yatsı namazı öncesinde Kuranı-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Hazreti Peygamberi anlatan kaside ve ilahiler ile devam etti.

Kılınan yatsı namazının ardından program dua ile sona erdi. Mevlit Kandili dolayısı ile Çamlıca Camii'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da Ayasofya Camii, Eyüpsultan Camii gibi bilinen çok sayıda camide vatandaşlar Mevlit Kandili'ni idrak etti.

ADANA'DA MEVLİD KANDİLİ İDRAK EDİLDİ

Adana Müftülüğü tarafından Merkez Camii'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Camiye gelenler namaz kılarak, dua etti.

İlahi ve kasidelerin okunduğu programa katılan vatandaşlar, kandil gecesinin manevi atmosferini yaşadı.

VAN'DA VATANDAŞLAR MEVLİT KANDİLİ'NDE CAMİLERE AKIN ETTİ

Van İl Müftülüğü tarafından Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif etmesinin yıldönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi.

Mevlit Kandili dolayısıyla kentin en büyük camilerinden olan Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlit okundu, ilahiler seslendirildi, salavatlar getirildi ve namaz kılınarak dualar edildi.

Camide gecenin önemine ilişkin vaaz veren İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, bu gece alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gece olduğunu belirtti.

Tavlaşoğlu, peygamberlerin insanlık için rehber olduğunu söyledi.

KAYSERİ

Kayseri'de müftülük tarafından Peygamber Efendimizin (sav) dünyaya teşrif etmesinin yıl dönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Hunat Camii'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlid-i Şerif'in okunduğu, ilahiler ile kasidelerin seslendirildi, salavat getirilen program dualarla son buldu.

Mevlit Kandili'ni ihya etmek için camiye gelen Nuri Fahraloğlu, “Çok güzel duygular hissediyorum. Peygamberimizin dünyaya gelişinin yıl dönümü. Nice kandillere inşallah. Allah bütün namaz kılanların duasını kabul eylesin. Bugünler hayırlı günler. Bu günler hiç bulunmaz günler. Herkes gelsin camilere akın etsin” dedi.

HAKKARİ

Mevlid Kandili, tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de idrak edildi. Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan Esnaflar Camii'nde düzenlenen Mevlit Kandili programında Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin ardından Türkçe ve Kürtçe Mevlid-i Şerif okundu.

"Sevgili Peygamberimizi sadece böyle günlerde değil her zaman hatırlayalım" diyen Yüksekova Esnaflar Camii imamı Halil Akdoğan şöyle dedi:

"Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem yeryüzüne teşrif etti. Bugün vesilesiyle mevlit gecesinde bir arada bulunuyoruz. Tüm Yüksekovalı kardeşlerimizin Mevlid Kandili’ni ve Mevlit-i Nebi'yi tebrik ediyor, ilçemizde, ülkemizde ve tüm İslam aleminde Efendimiz’in sevgi muhabbetinin yaşanmasına vesile kılmasını yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Cami çıkışı vatandaşlarımıza özel yaptığımız şerbeti dağıttık”

BALIKESİR'DE MEVLİT KANDİLİ'NDE CAMİLER DOLDU TAŞTI

Mevlit Kandili dolayısıyla akşam namazı sonrası vatandaşlar camilere akın etti. Tarihi Haydar Çavuş Camii'nde düzenlenen kandil programına Müftü Vekili Tahsin Güleç katıldı.

Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi-i Şerif okunan programda konuşan Müftü Vekili Güleç, "Mevlit Kandili'ne hürmet edenler affedilir. Bu gece yapılan dua reddedilmez. Bu gece, Allah-ü Teala'nın ayıdır. Bu mübarek gecede Allah-ü Teala mümin kullarına dünyada ve ahrette ikramlar yapar. Bu gece çok tövbe ve istiğfar etmeliyiz" dedi. Güleç, ardından dua okudu.

Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı.

ŞANLIURFA'DA MEVLİD KANDİLİ COŞKUSU

Şanlıurfa'da Mevlid Kandili coşkusu yaşandı. Binlerce kişi, aileleriyle birlikte Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve Nemrut tarafından ateşe atıldığına inanılan Balıklıgöl Platosu'na akın etti.

Balıklıgöl'ü gezen vatandaşlar, daha sonra Dergah Camii'nde bir araya geldi.

Yatsı ezanının okunmasıyla namaz kılan vatandaşlar, namaz sonrası dua etti. Kentteki tüm camilerde Mevlid Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlar, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunu anmak ve bu mübarek günü idrak etmek isteyen vatandaşlar, Nur Camii başta olmak üzere camilere akın etti.

Nur Camii'nde yapılan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi.

Programda din görevlileri, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) örnek yaşamı, ahlakı ve insanlığa kazandırdığı değerler üzerine anlamlı konuşmalar yaptı.

Kandil dolayısıyla Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

İZMİR

İzmir'de Mevlid Kandili'nde yediden yetmişe her yaş grubundan Müslüman, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunu anmak ve bu mübarek günü idrak etmek için Bornova'daki Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde bir araya geldi.

Camiye gelenler namaz kılarak, dua etti. Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara çay ve şerbet ikramı yapıldı.

466 YILLIK CAMİDE MEVLİD KANDİLİ İDRAK EDİLDİ

Çankırı’da Mevlid Kandili coşkusu yaşandı. Yüzlerce kişi, il merkezinde bulunan 466 yıllık Sultan Süleyman Camii'ne akın etti.

Camide düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yatsı ezanının okunmasının ardından namaz kılan vatandaşlar, ellerini semaya açarak dua etti.

Mevlid-i Şerif'in okunduğu, ilahiler ile kasidelerin seslendirildiği program dualarla son buldu.