Petrol
112.54
-0.51%
Euro
18.221
0.20%
Dolar
17.3387
0.08%
Altın
1.023
-0.14%
Borsa
2533
0.00%
Bitcoin
346.804
6.95%
BTXN Coin
8.71
18.02%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Açık 20 C

    Tunca Nehri'nde mahsur kalan kediyi AFAD kurtardı

    Edirne'de Tunca Nehri'nde mahsur kalan kedi için itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu. Korkan kedi nehre atlayıp bir süre yüzdükten sonra kıyıya çıktı.
    • 20.06.2022 - 04:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunca Nehri'nde mahsur kalan kediyi AFAD kurtardı

    Tunca Nehri'nde mahsur kalan kedi, köprünün üzerinden yaya olarak geçen vatandaşların fark etmesi ile durum AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu.

    AFAD personelinden korkan kedi, nehirde yüzerek kıyıya çıktı

    AFAD personeli kediyi kurtarmak için Tunca Köprüsü’nden halatla sarkarak nehre indi. Nehre inen kurtarma personeli kediye yaklaşınca kedi korkarak suya girdi. Suda bir süre yüzen kedi akıntıyla beraber nehir kıyısına çıkmayı başardı. Kedi kurtarma operasyonunu vatandaşlar ise Tunca Köprüsü üzerinden film gibi izledi.

    Tunca Nehri'nde mahsur kalan kediyi AFAD kurtardı - VİDEO

    "Kedinin mahsur kaldığını gördük"

    Arkadaşlarla gezmek için geldiğini ifade eden Fırat Deniz, köprüden geçerken yavru kedinin mahsur kaldığını gördüğünü belirterek, ”Kedinin mahsur kaldığını görünce itfaiyeyi aradık, itfaiye ekipleri araç ile nehre giremeyeceklerini belirtilip konuyu AFAD ekiplerine bildirdiklerini söyledi. Kedinin köprüden aşağıya düştüğünü düşünüyorum” dedi.

    Tunca Nehri nde mahsur kalan kediyi AFAD kurtardı #1

    Vatandaşlardan Buse Çelen ise, “Yavru kedi suya düşmüş. Duyarlı vatandaşlarımız ekipleri aradı, ekiplerin kediyi kurtarmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

    Tunca Nehri nde mahsur kalan kediyi AFAD kurtardı #2

    Enes Yılmaz da “Kediyi kurtarma çalışması var heyecanla bekliyoruz inşallah kurtarırlar" diye konuştu.

    Tunca Nehri nde mahsur kalan kediyi AFAD kurtardı #3

    Tunca Nehri nde mahsur kalan kediyi AFAD kurtardı #4

    Tunca Nehri nde mahsur kalan kediyi AFAD kurtardı #5

    Tunca Nehri nde mahsur kalan kediyi AFAD kurtardı #6

    Tunca Nehri nde mahsur kalan kediyi AFAD kurtardı #7


    İlginizi Çekebilir

    Roberto Carlos'un takımı, Ronaldinho'nun takımını mağlup etti
    Dünyadan futbol

    Roberto Carlos'un takımı, Ronaldinho'nun takımını mağlup etti

    Muğla’da evde çıkan yangında, bedensel engelli şahıs kurtarılamadı
    3. Sayfa

    Muğla’da evde çıkan yangında, bedensel engelli şahıs kurtarılamadı

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı
    Sinpaş

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı

    Görüş Bildir