Tunceli'de 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma kısıtlaması

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararla, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklandı.

Tunceli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıda salgınla mücadele kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni kararlar alındı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Karara ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10.00-16.00 arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.