Meteoroloji yeni tahminleri yayınladı! Sağanak yağış geri geliyor Yayınlanan son rapora göre hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.. Cuma gününden itibaren ise sağanak yağış yeniden yurda dönecek.

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Yaz aylarına girmeye kısa bir süre kala, Türkiye'de güneş yüzünü gösterdi.

Geçtiğimiz haftaki yağış ve soğuk havanın ardından bugün hava sıcaklıkları yükseldi.

Ancak son tahminlere göre bu çok da uzun sürmeyecek.

Sağanak yağış geri dönüyor

Çarşamba ve perşembe yurt genelinde güneşli hava etkili olsa da cuma gününden itibaren sağanak yağış etkisini gösterecek.

Cumartesi günü ise yurdun büyük kısmında sağanak yağış etkili olacak.

Doğu Anadolu'da kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinin (2000 m) yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte 5 günlük hava raporu