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    Tunceli'de araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü

    Çemişgezek ilçesinde sürücünün direksiyonu kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 25.11.2021 - 22:06
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    Tunceli'de araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü

    Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

    Alakuş köyü yolunda güvenlik korucusu Sefer Demir (26) idaresindeki 23 ABN 642 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yapılan incelemenin ardından Demir’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

    Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Tunceli de araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü #1

    Tunceli de araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü #2

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