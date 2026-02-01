Tunceli'de çatılardan sarkan kar kütleleri korkuttu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tunceli'de kent genelinde aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, Ovacık ilçesinde günlük yaşamı da zorlaştırdı. Kar birikiminin fazla olduğu bölgelerde, binaların çatı saçaklarında metrelerce uzunluğa ulaşan kar sarkıtları oluştu.

BALKONLARI SARDI, OBJEKTİFLERE YANSIDI

Bazı apartmanların çatı kenarlarından aşağı doğru sarkan kar kütleleri, evlerin balkonlarını çevrelerken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Oluşan manzara, ilçe sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

HEM HAYRAN BIRAKTI, HEM DE KORKUTTU

Doğal bir manzara oluşturan kar sarkıtları, bir yandan görsel güzellik sunarken diğer yandan olası tehlikelere karşı dikkat çekti. O anlar vatandaşlardan Dilaver Eren tarafından görüntülendi.