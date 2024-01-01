Tunceli'de deprem! Naci Görür'den ilk yorum geldi

Tunceli sallandı...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir deprem meydana geldi.
4.2 büyüklüğünde yaşanan sarsıntı 8,7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, vatandaşlar kısa süre panik yaşadı..
Depremle ilgili ilk yorum Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.
Yaptığı tüm açıklamalarda Tunceli ve Pülümür'e dikkat çektiğinin altını çizen Görür, bölgedeki 'Yedisi Fayı'nın kırılmaya ve 7'nin üzerinde deprem üretmeye hazır olduğunu söyledi.
"Bu fay 7'nin üzerinde deprem üretmeye hazır"
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Arkadaşlar, Süleymanuşağı Pülümür’de (Tunceli) 4,2 deprem oldu. Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır.
Ben bir müddettir Tunceli ve Pülümür’e dikkat çekiyordum. Daha bu sabah bile söyledim. Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli gereken önlemler alınmaşıdır. DEPREM DİRENÇLİ KENTLER İSTİYORUZ, sevgiyle.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış