Tunceli'de deprem! Naci Görür'den ilk yorum geldi Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.2 şiddetindeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Görür "Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır" dedi.

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Tunceli sallandı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir deprem meydana geldi.

4.2 büyüklüğünde yaşanan sarsıntı 8,7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, vatandaşlar kısa süre panik yaşadı..

Depremle ilgili ilk yorum Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.

Yaptığı tüm açıklamalarda Tunceli ve Pülümür'e dikkat çektiğinin altını çizen Görür, bölgedeki 'Yedisi Fayı'nın kırılmaya ve 7'nin üzerinde deprem üretmeye hazır olduğunu söyledi.

"Bu fay 7'nin üzerinde deprem üretmeye hazır"

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: