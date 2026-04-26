Tunceli'de etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Beklenen sağanak geldi.

Meteoroloji’nin Tunceli genelinde beklenen "kuvvetli yağış" tahmini, öğle saatlerinden itibaren gerçekleşti.

KISA SÜRELİ DOLU YAĞIŞI

İl genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın ardından, bazı bölgelerde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Yerel düzeyde ve normal büyüklükte gök gürültülü sağanakla birlikte aniden bastıran dolu, açık alanlarda bulunan vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

BÖLGE GENELİNDE DEVAM EDECEK

Meteoroloji’den yapılan açıklamada ise yağışın bölge genelinde etkisini sürdüreceği bildirildi.

Ani su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında oluşabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşlar uyarıldı.