Euro
11.0706
-0.6%
Dolar
9.5402
-0.46%
Altın
549.64
-1.31%
Borsa
1.509
1.09%
Bitcoin
595.557
-1.33%
BTXN Coin
20.61
-1.43%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınakta mühimmat ele geçirildi

    Tunceli'de güvenlik güçlerince sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunda teröristlerce kullanılan sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
    • DHA
    • 26.10.2021 - 21:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınakta mühimmat ele geçirildi

    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerine yönelik 5 Şubat'ta başlattığı 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor.

    Operasyon kapsamında, Pülümür kırsalında yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

    SIĞINAKTA TERÖRİSLERE AİT MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

    Sığınıkta yapılan aramadada 500 M-16 fişeği, 52 kalaşnikof fişeği, 1 kalaşnikof şarjörü, 1 kanas dürbünü ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi. Güvenlik güçleri mühimmata el koyarken, sığınak kullanılamaz hale getirdi.

    Tunceli de teröristlerce kullanılan sığınakta mühimmat ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir