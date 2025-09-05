Türk demir çelik devi konkordato ilan etti! 3 aylık süre başladı

Türkiye’nin önde gelen demir çelik üreticileri arasında yer alan Akay Grup, son zamanlarda yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Bursa 1. Aliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan konkordato başvurusu hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verildiği bildirildi.

29 Ağustos 2025 tarihi itibariyle başlayan 3 aylık geçici mühlet sürecinin arıdan demir çelik devinin akıbetinin ne yönde ilerleyeceği merak ediliyor.

3 ŞİRKET HAKKINDA GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ

Mahkeme tarafından verilen mühlet kararının, Akay Grup Peyzaj Metal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile TransformerTank Metal Elektrik Makina İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için geçerli olduğu belirtildi.

Karara göre, şirketlerin taşınır ve taşınmaz mallarının üçüncü kişilere devri ikinci bir karar çıkıncaya kadar yasaklandı. Mahkeme izni olmadan rehin tesis edilemeyecek, kefalet verilemeyecek, işletmenin taşınmazları veya tesisatları devredilemeyecek.

Aynı zamanda mahkeme, geçici mühlet süresince görev yapmak üzere bir konkordato komiseri atadı. Karar doğrultusunda alacaklı olduğunu iddia eden kişiler, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde mahkemeye dilekçe ile başvurarak konkordato talebine itiraz edebilecekleri vurgulandı.