Türk gıda devi konkordato ilan etti! 18 ülkeye ihracat yapıyordu

Türkiye’nin önde gelen gıda ihracatçıları arasında yer alan ve hizmet verdiği çeyrek asırda onlarca ülkeye ihracat yapan Çiloğlu Gıda konkordato ilan etti.

Uzun yıllardır geniş ürün yelpazesiyle pek çok ülkeye ihracat gerçekleştiren gıda devinin konkordato nedenin ise uzun süredir yaşadığı mali sıkıntılar olduğu belirtildi.

Şirket ortaklarının da dahil olduğu konkordato talebine İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden 1 yıllık kesin mühlet kararı çıktı.

Geçici mühlet kararının ardından 1 yıllık kesin mühlet kararı verilen gıda devinin her üç ayda bir detaylı rapor hazırlaması istendi.

18 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

1996'dan bu yana gıda sektöründe faaliyet gösteren Çiloğlu; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İsviçre başta olmak üzere Avrupa'da toplam 18 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Şirket, 700’den fazla ürün çeşidiyle lokum, pişmaniye, helva, reçel, tahin, pekmez, kuruyemiş ve köfte harçları gibi geniş bir yelpazede üretim yapıyor.

Almanya’ya 24 saatte, diğer Avrupa ülkelerine ise 48 saatte teslimat garantisi sunan Çiloğlu, merkezi sistemle haftada 8 binden fazla ürünü müşterilerine ulaştırıyor.