Türk Hava Yolları, Avustralya’da Melbourne uçuşlarına başladı: Su dökerek uğurladılar Avustralya’nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, Türk Hava Yolları’nın Avustralya’ya yapılacak ilk uçuşunu apronda su dökerek uğurladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türk Hava Yolları, Türkiye'nin havacılık alanındaki en büyük gururu olarak, dünya genelinde seyahatleri kolaylaştırmaya devam ediyor.

Dünya genelinde en geniş uçuş ağına sahip olan Türk Hava Yolları, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi konumunda bulunuyor.

Bugüne dek ulaştığı 5 kıta ve 129 ülkedeki 345 destinasyonla Türk Hava Yolları, önemli bir başarıya daha imza attı.

Türk Hava Yolları şimdiye kadar ulaştığı 6 kıta ve 130 ülkeyle, küresel bağlantılarını sürekli genişletiyor.

Melbourne'e ilk seferler başladı

Bugün itibariyle, Türk Hava Yolları, Avustralya'nın Melbourne şehrine yönelik ilk seferlerine başladı.

İlk aşamada Singapur üzerinden aktarmalı olarak düzenlenen uçuşlarla, hedef her gün Melbourne'e sefer düzenlemek.

Başkonsolos, ilk uçağı ardından su dökerek uğurladı

Avustralya’nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, Türk Hava Yolları’nın Avustralya’ya yapılacak ilk uçuşunu apronda su dökerek uğurladı.