Kütahya'da bariyere saplanan otomobilin sürücüsü öldü

Kütahya'da kontrolden çıkarak bariyere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kütahya'da Afyonkarahisar kara yolunun 9. kilometresinde Musa Kafkas idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Çelik bariyer, otomobilin içine girdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ekiplerce ağır yaralı halde otomobilden çıkarılan 22 yaşındaki sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi