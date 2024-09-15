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THY uçağında bir yolcu ortalığı birbirine kattı

THY uçağında bir yolcu ortalığı birbirine kattı Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Londra seferinde bir yolcu, bilet fiyatı nedeniyle kabin ekibine hakaret ve küfür etti. 10 bin TL'ye bilet aldığını söyleyen yolcu, yanındaki kişinin 4 bin TL'ye bilet aldığını iddia ederek polise "Benim 10 tane fabrikam var" dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolcuyu sakinleştirmeye çalıştı.