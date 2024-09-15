THY uçağında bir yolcu ortalığı birbirine kattı

Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere yolcu alımına başladı.
BİLET FİYATINA KIZDI, KÜFÜRLER SAVURDU
Uçağa binen B. G isimli yolcu bağırmaya başladı. Yolculardan biri kendisinin 10 bin TL'ye yanındaki yolcunun ise 4 bin TL'ye bilet aldığını iddia etti.
Diğer yolcu ile yan yana oturmayacağını söyleyerek kabin memurlarına hakaret ve küfür etti.
"BENİM 10 TANE FABRİKAM VAR"
İhbar üzerine uçağa gelen polis memurlarına da yolcuğu sakinleştirmeye çalıştı. Yolcu "Benim 10 tane fabrikam var" diyerek kendisine dokunamayacağını söyledi.
Yolcu uçaktan indirildi. Uçaktan inan şahıs çevreye rahatsızlık vermeye devam ettiğinden para cezası uygulandı.
Anksiyete bozukluğu olduğu öğrenilen şahıs polis tarafından ailesine teslim edildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış