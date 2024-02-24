Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

Türki-İş'in acı günü..
Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak, hayatını kaybetti.
Kavlak, yarın düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.
Törenin ardından ise Kavlak, Kırıkkale'de toprağa verilecek..
Pevrul Kavlak kimdir
1962 yılında Kırıkkale’de dünyaya gelen Pevrul Kavlak iş hayatına, 1979 yılında M.K.E.K Silah ve Tüfek Fabrikası'nda başladı.
Kavlak, 1991 yılında Çerkezköy’de Profilo Telra Elektronik San. A.Ş.’de mesaiye başladı.
1992 yılında Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Mali Sekreterliğine,1995 yılında Çerkezköy Şube 5. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Sekreterliğine, 16 Ağustos 1998 tarihinde Çerkezköy Şube 6. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Başkanlığı görevine seçildi.
2002 yılında Türk Metal Sendikası'nın Genel Sekreterliği görevine getirildi. 2009 yılında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı olarak seçilen Kavlak halihazırda Türk-İş Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.
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