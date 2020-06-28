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    Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2229 yaşında

    Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2229 yaşında

    MSB Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümüne özel video yayınlayarak kutladı.
    • AA
    • 28.06.2020 - 15:31
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    Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2229 yaşında #1

    Kuruluşu Büyük Hun İmparatoru Mete Han’ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209 yılı esas alınan Türk Kara Kuvvetleri 2229 yaşında...

    Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2229'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaşıldı.

    Paylaşımda, "Şanlı tarihimizin ayrılmaz parçası, kutlu zaferlerimizin mimarı, her zaman görevinin başında ve asil milletimizin emrinde olan Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2229’uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!" ifadelerine yer verildi.

    Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2229 yaşında

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