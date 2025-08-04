Türk Kızılay’dan Gazze’ye 165 tırlık gıda yardımı

Türk Kızılay, kıtlıkla mücadele eden Gazze halkı için hazırladığı yaklaşık 3 bin ton gıda taşıyan 165 yardım tırının, Refah Sınır Kapısı üzerinden bölgeye girmeye başladığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, tüm engellemelere ve zorluklara rağmen insani yardımı ulaştırma çabalarının aralıksız sürdüğü belirtilirken, İsrail’in insani geçişlere geçici olarak izin vermesiyle birlikte tırların bölgeye yönlendirildiği bildirildi. Yardımlar, yaklaşık 50 bin kişinin bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip.

Mısır Kızılayı ile koordineli şekilde hareket eden Türk Kızılay ekipleri, yardımların en hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması için sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, Ürdün üzerinden bölgeye yeni yardım koridorları açılması için de Ürdün Kızılayı ile yakın iş birliği yürütülüyor.

GAZZE'DE SICAK YEMEK DESTEĞİ

Türk Kızılay, çatışmaların başladığı ilk günden bu yana Gazze’de aşevi faaliyetleriyle günlük sıcak yemek hizmeti sunmayı sürdürüyor. Kurum, temel insani ihtiyaçlara erişimin her geçen gün daha da zorlaştığı bölgede umut olmaya devam ediyor.

"YARDIM ÇALIŞANLARI HEDEF DEĞİLDİR"

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İsrail’in dün Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta Filistin Kızılayı merkezine düzenlediği saldırıyı sert sözlerle kınadı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gazze’de yardımları büyük fedakârlıkla ulaştıran Filistin Kızılayı çalışanlarının hedef alınması hepimizi derinden yaraladı. Ne yazık ki bu saldırıda bir yardım görevlisi hayatını kaybetti, ikisi ağır yaralandı. Kardeş kuruluşumuz Filistin Kızılayı’na yönelik bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Yılmaz ayrıca, 6 Ekim’den bu yana bölgede hayatını kaybeden insani yardım çalışanı sayısının 480’e ulaştığını vurgulayarak şu çağrıda bulundu: