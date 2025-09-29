Türk mobilya devi iflas bayrağını çekti! Bir devir kapandı

Türkiye’nin önde gelen mobilya üreticileri arasında yer alan, Kocaeli Derince’de faaliyet gösteren Pramo Mobilya iflas bayrağını çekti.

Geçtiğimiz aylarda Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen konkordato davasında, Türk mobilya sektörünün önemli şirketleri arasında yer alan Pramo Mobilya’nın iflasına karar verildi.

Mahkeme kararıyla birlikte şirket hakkındaki tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı. Böylece firma resmen iflas etmiş oldu.

BİR DEVİR KAPANDI

Türkiye’de mobilya sektöründe önemli şirketler arasında yer alan Pramo Mobilya, uzun yıllardır modern ve dayanıklı mobilya üretimiyle tanınıyordu.

Yüksek teknolojiye sahip akıllı fabrika altyapısıyla yalnızca yurt içine değil, pek çok ülkeye ihracat da gerçekleştiriyordu. Firmanın özellikle lüks segmentte, estetik ve uzun ömürlü ürünleriyle öne çıktığı biliniyordu.

Tüm ürünlerinde uluslararası sağlık ve kalite standartlarını gözeten firmanın iflası sektörde büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.