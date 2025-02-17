Türkiye İçin Yola Çıktı; Altaylar'dan Geliyor! Yeri Göğü İnletecek...

Yağmur Uçar

Yeni bir haftaya girişte kar haberleri de art arda geliyor.

Çarşamba gününden itibaren etkisini gösterecek olan kar havası, bu kez Altaylar'dan geliyor.

Tahminlere göre yurdumuz hafta ortasından itibaren Arktik kökenli Sibirya destekli Altay Kar Fırtınası'nın etkisine girecek.

70 şehirde görülecek olan kar yağışı Marmara ve özellikle Karadeniz'de hissedilecek.

Hava Forum'a göre, "Marmara ve özellikle Karadeniz'de etkili kar yağışları bekliyoruz. Karadeniz'e bakan her şehir beyaz örtü giyecek. Perşembe ve cuma günü kar tatili haberleri de büyük olasılıkla gelecektir." denildi.

ALTAY KAR FIRTINASI

Altay ismi, Türk kültüründe güçlü ve sağlam karakteri temsil etmektedir. Coğrafi bir isim olan Altay, Sibirya kesimindeki Altay Dağları'ndan esinlenmiştir.

Altaylar, Türk halklarından biridir. Altaylar Sibirya kesiminde yaşamaktadır.

Soğuk hava sisteminin kökeni de Sibirya ve güçlü bir sistem olduğu için temsili olarak bu isim verilmiştir.