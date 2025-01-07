Türkiye'de 2025 'Aile Yılı' oldu

AA

"Aile Yılı" olarak ilan edilen 2025'te, tüm yıl boyunca bu konuda etkinlikler düzenlenecek.

Yetkililer tarafından toplumumun tüm kesimleri bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet edildi.

Bu temayla ilgili verilecek müjdeler ve yıl boyunca yapılacak etkinlikler paylaşılacak.

DETAYLAR 13 OCAK'TA

Aile Yılı ile ilgili detaylar, 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

2024 EMEKLİLER YILI'YDI

2024 de "Emekliler Yılı" olmuş ve bu konuda emeklilere çeşitli ayrıcalıklar tanınmıştı.