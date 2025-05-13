TÜİK açıkladı: Türkiye'de doğum oranları düşüşte

AA

Ülkede nüfusu artırma çalışmaları devam ederken, doğum oranlarının düşüşü gözler önüne serildi...

İstatistiklerin endişe verici olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şimdiden gerekli tedbirleri almaz, yanlış uygulamaların üzerine kararlılıkla gitmezsek yarın çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşmamız mukadderdir." ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda çeşitli düzenlemeler masaya yatılırdı.

NUFÜSU ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR PLANLANIYOR

Evlilik kredisi kullanan çiftlerin çocuk sahibi olmaları durumunda kredi borçlarının silinmesi ya da azaltılması yönünde yeni bir düzenleme planlandığı açıklandı.

Meclis'e sunulan kanun teklifinde ise en az 3 çocuk doğuran kadınlara, KPSS şartı aranmadan memurluk verilmesi talep edildi.

2024'TE CANLI DOĞAN BEBEK SAYISI 937 BİN 559 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2024'te canlı doğan bebek sayısı 937 bin 559 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız oldu.

DOĞUM HIZINDA DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden 'toplam doğurganlık hızı', 2001'de 2,38 çocukken 2014'ten itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2024'te 1,48 çocuk olarak gerçekleşti.

Bu durum, son 8 yıldır nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.