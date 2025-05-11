Evlilik kredisine çocuk düzenlemesi: Borçlar silinecek

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Bebek sahibi olanlara müjde kapıda...

Genç çiftlere verilen faizsiz krediye yeni düzenlemeler planlanıyor.

ÇOCUĞU OLANLARIN BORCU SİLİNECEK

Geçtiğimiz aylarda duyurulan 'evlilik kredisi' için yeni düzenlemelere gidilecek.

Edinilen bilgilere göre, evlilik kredisi kullanan çiftlerin çocuk sahibi olmaları durumunda kredi borçlarının silinmesi ya da azaltılması yönünde yeni bir düzenleme planlanıyor.

KREDİ BORCU, ÇOCUK YARDIMI SAYILACAK

Buna göre evlilik kredisi kullanan gençler çocuk yapmaları durumunda kredi borcu çocuk yardımına sayılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlere yönelik yeni destek modelleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"BU DESTEĞE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRACAĞIZ"

Efendioğlu, "Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanan evlilik kredisi faizsiz olarak veriliyor ve geri ödemesi iki yıl sonra başlıyor. Şu an ise bu desteğe yeni bir boyut kazandırmak için çalışıyoruz. Belki çocuk yardımı aracılığıyla devletin bu borçlardan vazgeçmesi gibi bir seçenek gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.

EVLİLİK KREDİSİ NEDİR?

Evlilik kredisi, yeni evlenecek çiftlerin düğün, balayı, çeyiz veya ev eşyası gibi masraflarını karşılamak için bankalar veya finans kuruluşları tarafından sunulan bir ihtiyaç kredisidir.

Genellikle düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleriyle sunulur; başvuru için gelir belgesi, kimlik ve bazen evlilik cüzdanı gibi belgeler gerekir.

Kredi miktarı ve vadesi, çiftin gelirine ve bankanın politikalarına bağlıdır.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında, Aile ve Gençlik Fonu üzerinden yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi sağlanmaktadır.

Bu kredi, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak sunulur.

Proje, ekonomik, psikolojik ve sosyal desteklerle evliliklerin sağlam temellere oturmasını hedefler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru şartları arasında 18-29 yaş aralığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türkiye'de ikamet etmek, son 6 ayda çiftlerin toplam gelir ortalamasının 2 asgari ücreti aşmaması, resmi nikah tarihine 2-6 ay kalması ve bakanlığın evlilik öncesi/sonrası eğitim-danışmanlık hizmetlerine katılma taahhüdü yer alır.

Ayrıca, devletin güvenliğine, anayasal düzene, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar veya uyuşturucuyla ilgili suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet bulunmamalıdır.

Başvurular resmi site veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilir.