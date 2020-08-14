Türkiye'de günün koronavirüs verileri

Sağlık Bakanı Koca, günün koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 1226 yeni vaka tespit edildi, 923 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün yapılan 70 bin test sonucu 1226 yeni vaka tespit edildi. Tedavi altındaki 923 kişi daha iyileşirken 22 kişi vefat etti.

" HASTA, HASTA BİR AİLE DEMEK"

Koca, paylaşımında "En yüksek test sayısına ulaştık. ağır hasta sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, koronavirüse yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayın. 1 hasta, hasta bir aile demek." ifadesini kullandı.